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Суд признал законным отказ взыскать с Потанина 215 млрд руб. по иску бывшей жены

Экономика и бизнес
14 сентября, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Рассмотрение жалобы Натальи Потаниной прошло на закрытом судебном заседании

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным отказ в удовлетворении иска бывшей супруги президента "Норильского никеля" Владимира Потанина Натальи о взыскании с него более 215 млрд руб. в качестве компенсации за акции "КМ Инвест". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства.

Рассмотрение жалобы прошло на закрытом судебном заседании.

Исковые требования

Решением Пресненского суда брак Потаниных был расторгнут в 2014 году, однако совместно нажитое имущество по иску Владимира Потанина было разделено по состоянию на начало 2007 года, когда супруги прекратили брачно-семейные отношения, следует из документов. "Предъявляя иск о разделе совместно нажитого имущества по состоянию на 16 января 2007 года, Потанин В. О. указал не все имущество, которым обладали супруги", - отмечается в исковом заявлении.

По состоянию на указанную дату Потанин напрямую владел акциями компании "КМ Инвест". Экс-супруга Потанина считает, что он незаконно распорядился совместным имуществом, передав акции "КМ Инвест" третьему лицу после прекращения семейных отношений.

"КМ Инвест" принадлежали крупные пакеты акций "Норильского никеля", "Полюс Золота", ОПИН, Росбанка, "Силовых машин", "РУСИА Петролеум", "Интеррос Эстейт", ХК "Интеррос", СК "Согласие" и других активов, отмечается в заявлении. Компания "КМ Инвест" в дальнейшем была переименована в "Объединенные инвестиции", а затем ликвидирована, поэтому сумма компенсации была рассчитана на основании рыночной стоимости принадлежавших компании активов, указано в заявлении.

Владимир Потанин занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2016". Его состояние издание оценило в $12,1 млрд.

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Потанин, Владимир Олегович
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