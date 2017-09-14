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"Ъ": Минтранс планирует повысить штрафы для авиадебоширов до 50 тыс. рублей

Экономика и бизнес
14 сентября, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Министерство также предлагает ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта России разработало законопроект, ужесточающий наказание для дебоширов на борту самолетов. Об этом сообщили газете "Коммерсантъ" в Минтрансе РФ.

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В частности, ведомство предлагает десятикратно поднять штрафы за "невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна" с нынешних 2-5 тыс. руб. до 20-40 тыс. руб. При этом как альтернативное наказание предложен административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Кроме того, в Минтрансе предлагают ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте со штрафов в 30-50 тыс. руб. или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Обсуждение возможностей борьбы с авиадебоширами активизировалось на фоне того, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева ужесточить ответственность для дебоширов. Тогда же Савельев отметил, что внутренний черный список авиапассажиров насчитывает уже более трех тысяч человек. Суть предложений Савельева сводится к введению в ряде случаев уголовной ответственности за правонарушения на борту. Также Савельев еще несколько лет назад предложил и во время встречи с президентов РФ повторил свою инициативу - разрешить экипажу иметь средства сдерживания: пластиковые наручники и ремни.

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