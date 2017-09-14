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Калининградская область в 2017 году выпустит на российский рынок свыше 40 млн банок шпрот

Экономика и бизнес
14 сентября, 22:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, сентября. /ТАСС

Руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Михалевич считает, что в Калининграде "одно из самых качественных производств (шпрот) в стране"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Калининградская область в 2017 году выпустит на российский рынок свыше 40 млн банок шпрот, увеличив объем производства продукции более чем на 10 млн банок по сравнению с 2016 годом и обеспечит до 50% потребностей страны в этом продукте. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Первого Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге руководитель регионального агентства по рыболовству Андрей Михалевич.

"В 2015 году в Калининградской области выпущено 18,7 млн банок шпротных консервов, в прошлом году произведено 32 млн банок, сейчас планируем произвести порядка 42-44 млн банок", - сказал Михалевич, заметив, что в области уже выпущено более 30 млн банок шпрот, а прибалтийская продукция практически ушла с российского рынка.

Собеседник агентства отметил, что растущий спрос на продукцию российского производства обуславливает наращивание производственных мощностей в регионе.

Если в 2015 году в области выпуском шпрот занимались только три предприятия ("За Родину", "РосКон" и "Главпродукт"), то сейчас в этом сегменте создано более 1 тыс. новых рабочих мест и добавилось три новых компании.

По словам Михалевича, потребление шпрот в России ранее составляло от 80 до 100 млн банок в год.

Калининград по итогам текущего года может обеспечить до 50% потребностей страны.

Он добавил, что производством шпрот в России также занимаются предприятия в Крыму и других регионах, дефицита этой продукции нет.

При этом, по его словам, шпроты, производящаяся в Калининградской области, соответствует самым высоким стандартам. Так, продукция компании "РосКон", выпускающей рыбные консервы под брендом "Рыбное меню", отмечена государственным знаком качества "Роскачество".

"Я думаю, что в Калининграде одно из самых качественных производств (шпрот) в стране", - заключил Михалевич.

Первы Международный рыбопромышленный форум проходит в Санкт-Петербурге 14-16 сентября на площадке выставочного центра "Ленэкспо". Форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий - ключевое отраслевое мероприятие в России, которое объединяет лидеров индустрии, представителей государственных органов власти и широкую общественность.

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