В Госдуму внесут предложение об обнулении НДС на авиаперевозки в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Предложение об обнулении НДС на авиаперевозки в Калининград и обратно будут внесены в Госдуму вместе с пакетом поправок в налоговое законодательство. Об этом сообщил в пятницу журналистам избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Сейчас в [Государственную] думу будет вноситься большой пакет поправок в части налогового законодательства, как обычно перед началом очередного бюджетного года <...>, и там в том числе будут предложения по обнулению НДС для авиаперевозок в и из Калининграда", - сказал Алиханов.

Сославшись на слова замминистра транспорта РФ Валерия Окулова, Алиханов отметил, что для Калининграда будет предложена норма, отличающаяся от принятой для Крыма, которая завершает действие в 2020 году.

"С учетом поручения президента будет отдельная норма для Калининграда с бессрочным обнулением НДС", - уточнил он.

Избранный губернатор также отметил, что обнуление НДС не повлияет на объем средств, выделяемых на субсидирование авиаперевозок в регион.

"Мы боялись что у нас сократят, или вообще обнулят субсидию, [объем финансовых средств] сохраняется в том же объеме, в котором был предусмотрен законом о бюджете - порядка 370 млн рублей", - сказал Алиханов, добавив, что скорее всего, субсидии станут круглогодичными.

Пока нулевая ставка НДС для авиакомпаний действует только для перелетов в Крым и из Крыма.

В середине августа после совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент РФ Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград и из Калининграда.