В Госдуму внесут предложение об обнулении НДС на авиаперевозки в Калининград

Фазель: IIHF не видит оснований не допускать сборные России по хоккею на ОИ-2018Спорт 15 сентября, 18:46
Фазель: семь допинг-проб, взятых IIHF и ФХР в 2016 году, оказались положительнымиСпорт 15 сентября, 18:44
Минюст намерен в 20 раз увеличить штраф для пьяных пилотовОбщество 15 сентября, 18:40
Изменение климата грозит вымиранием рыбыСоциальная ответственность 15 сентября, 18:36
Завершена реконструкция шпиля здания МИД в МосквеОбщество 15 сентября, 18:35
Дети-беженцы сталкиваются с жестоким обращением и эксплуатациейСоциальная ответственность 15 сентября, 18:26
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018Спорт 15 сентября, 18:24
МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца годаСпорт 15 сентября, 18:14
Джаз в нагрузку к Пьехе: эволюция "буржуазной музыки толстых" в РоссииВ стране 15 сентября, 18:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Предложение об обнулении НДС на авиаперевозки в Калининград и обратно будут внесены в Госдуму вместе с пакетом поправок в налоговое законодательство. Об этом сообщил в пятницу журналистам избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Сейчас в [Государственную] думу будет вноситься большой пакет поправок в части налогового законодательства, как обычно перед началом очередного бюджетного года <...>, и там в том числе будут предложения по обнулению НДС для авиаперевозок в и из Калининграда", - сказал Алиханов.
Сославшись на слова замминистра транспорта РФ Валерия Окулова, Алиханов отметил, что для Калининграда будет предложена норма, отличающаяся от принятой для Крыма, которая завершает действие в 2020 году.
"С учетом поручения президента будет отдельная норма для Калининграда с бессрочным обнулением НДС", - уточнил он.
Избранный губернатор также отметил, что обнуление НДС не повлияет на объем средств, выделяемых на субсидирование авиаперевозок в регион.
"Мы боялись что у нас сократят, или вообще обнулят субсидию, [объем финансовых средств] сохраняется в том же объеме, в котором был предусмотрен законом о бюджете - порядка 370 млн рублей", - сказал Алиханов, добавив, что скорее всего, субсидии станут круглогодичными.
Пока нулевая ставка НДС для авиакомпаний действует только для перелетов в Крым и из Крыма.
В середине августа после совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент РФ Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград и из Калининграда.