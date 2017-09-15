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Титов: серьезных улучшений рейтинга S&P РФ ожидать не стоит

Экономика и бизнес
15 сентября, 18:14 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, сентября. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен отметил, что иностранные рейтинговые агентства "видят те риски, которые прежде всего связаны с санкциями"

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КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Россию вряд ли в пятницу ждет серьезное улучшение рейтинга S&P из-за санкционных рисков. Такое мнение выразил ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Сегодня об иностранных рейтинговых агентствах сложно что-то говорить, потому что они видят те риски, которые прежде всего связаны с санкциями, ухудшением отношений с Западом. Поэтому я не думаю, что сегодня будут какие-то серьезные изменения и улучшения рейтинга", - сказал Титов в беседе с ТАСС.

Пересмотр суверенного рейтинга РФ агентством S&P ожидается 15 сентября. 17 марта S&P повысило прогноз по рейтингу до "позитивного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+". Тогда S&P поясняло, что пересмотр прогноза по рейтингу отражает ожидания того, что ВВП России вернется на траекторию роста и российская экономика продолжит адаптироваться к низким ценам на нефть, сохраняя относительно низкий уровень госдолга в период с 2017 по 2020 годы.

Опрошенные ТАСС эксперты ожидают повышения рейтинга со спекулятивного уровня "ВВ+" до инвестиционного "BBB-".

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