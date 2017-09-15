"Лукойл" прорабатывает возможность строительства газохимического завода на Ставрополье

БУДЕННОВСК, 15 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" прорабатывает возможность строительства газохимического завода мощностью до 3 млрд кубов на базе завода "Ставролен" в Ставропольском крае. Об этом сообщил в пятницу журналистам президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Сегодня идет проработка ТЭО инжиниринговой компанией, которая прорабатывает сегодня структуру будущего нефтехимического завода. То, что он необходим здесь, мы это понимаем, природный газ будет поступать с Каспия - мы должны здесь его перерабатывать. Поэтому проработка идет, я надеюсь, что до конца года ТЭО будет завершено. По мощности ориентируемся - от 1 млрд до 3 млрд кубов", - сказал он.

"Ставролен" производит около 300 тыс. тонн полиэтилена в год, 120 тыс. тонн полипропилена, 80 тыс. тонн бензола и 50 тыс. тонн винилацетата.

Завод является вторым по величине в России производителем полиэтилена и пятым - по производству полипропилена. Ранее сообщалось, что компания "Лукойл" планирует построить на базе "Ставролена" газохимический комплекс.