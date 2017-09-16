"Газпром" увеличил поставки газа будущим потребителям "Турецкого потока"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 сентября увеличил поставки газа в страны, которые в будущем могут стать потребителями этого топлива по проекту "Турецкий поток", говорится в сообщении российского газового холдинга.

По предварительным данным, "с 1 января по 15 сентября 2017 года увеличились поставки российского газа в Турцию - на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в сообщении. Вырос экспорт "Газпрома" на юг и юго-восток Европы. В частности, в Венгрию - на 25,2%, в Сербию - на 34,6%, в Грецию - на 17,7%, в Болгарию - на 10,4%.

"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Длина морской части трубыопровода должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. "Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода у российского побережья Черного моря.

Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее при возможном строительстве четырех ниток оценивалась в 11,4 млрд евро.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.