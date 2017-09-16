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"Почта России" рассматривает возможность работы с авиакомпаниями вместо создания авиапарка

Экономика и бизнес
16 сентября, 12:51 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, сентября. /ТАСС

Глава "Почты России" Николай Подгузов сообщил, что есть региональные авиакомпании, которые заинтересованы в проекте

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КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Глава "Почты России" Николай Подгузов считает, что необходимо экономически просчитать вариант работы с региональными авиакомпаниями по доставке грузов вместо создания собственного парка самолетов. Такое мнение он высказал в субботу журналистам в ходе рабочей поездки в Казань.

"Действительно, у нас есть два самолета, мы можем [пойти] по пути создания собственного парка самолетов и тогда нам необходимо, допустим, 15 самолетов. В то же время, мы сейчас можем проработать альтернативно вопрос заключения соглашения с авиакомпаниями, региональными авиакомпаниями, таким образом, чтобы обеспечить регулярность доставки почтовой корреспонденции в удаленные населенные пункты. Здесь на самом деле модель, какая она должна быть, владения этими судами или партнерства, пока нам необходимо дополнительно проработать этот вопрос", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, есть ряд региональных авиакомпаний, которые заинтересованы в данном проекте. "Идея какая - если например осуществляется перевозка пассажиров, как раньше это было, чтобы был и почтовый отсек, куда можно было бы загружать почту, была бы перевозка и пассажиров, и почты", - добавил он.

Как считает Подгузов, необходимо просчитать экономически проекты и смотреть насколько это выгодно, как это улучшит экономику такого рода перевозок. "Возможно, такие решения станут основой для развития региональных перевозок", - пояснил Подгузов.

Ранее Подгузов сообщал, что "Почта России" рассчитывает приобрести 15 самолетов для полного обеспечения своей деятельности, связанной с авиаперевозками грузов, в том числе на Дальнем Востоке. Как заявлял бывший гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов, госкомпания создаст свою авиакомпанию, если увеличит авиапарк до четырех-шести самолетов.

ФГУП "Почта России" в июне 2016 года купила два самолета за 3,39 млрд рублей у "Ильюшин Финанс Ко". Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отмечал, что цена, за которую "Почта России" приобрела два самолета, "очень хорошая". Ранее "Почта России" осуществляла доставку почты на рейсах регулярных авиакомпаний. Компания решила создать собственный авиапарк в связи с бурным ростом объемов почтовых отправлений в последние годы, связанным с развитием электронной торговли.

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Персоны
Подгузов, Николай Радиевич Страшнов, Дмитрий Евгеньевич Никифоров, Николай Анатольевич
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