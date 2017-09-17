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В ДНР запретили ввозить украинскую свинину

Экономика и бизнес
17 сентября, 5:58 UTC+3 ТАСС

Запрет связан с распространением на Украине африканской чумы

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Материал из 1 страницы
© Виктор Драчев/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в связи с ухудшением на Украине ситуации с африканской чумой свиней запретили ввоз из этой страны свинины, а также изготовленной из нее продукции, включая сало и колбасу. Об этом сообщает министерство агропромышленной и продовольственной политики и продовольствия ДНР.

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"В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины запрещен ввоз на территорию Донецкой Народной Республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т. д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд", - говорится на сайте ведомства.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству.

По данным ассоциации свиноводов Украины, с начала года выявлено более 90 случаев заболевания в разных регионах страны. Общие потери поголовья с 2012 года, когда болезнь была впервые зарегистрирована на Украине, достигли 130 тыс. свиней, 10 тыс. из них - в этом году. На карантинные мероприятия с 2012 года потрачено более 14 млн гривен (около $549 тыс.), а убытки специализированных свиноводческих хозяйств составили более 125 млн гривен (около $4,9 млн).

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Распространение африканской чумы свиней
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