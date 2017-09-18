NordStar открыла прямое авиасообщение между Красноярском и Хатангой

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КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar в понедельник открыла прямое сообщение по маршруту Красноярск - Хатанга - Красноярск, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"18 сентября авиакомпания NordStar выполнила первый рейс по направлению Красноярск - Хатанга - Красноярск. Новый рейс стал первым прямым регулярным рейсом между Красноярском и Хатангой за последние несколько лет. Хатанга является одним из наиболее удаленных северных населенных пунктов, где авиасообщение является основным способом добраться до материка", - отмечается в сообщении.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах ATR 42-500 по понедельникам и четвергам. "Помимо прямого авиасообщения с Красноярском новый рейс даст жителям Хатанги возможность трансферных перелетов через аэропорт Красноярска по выгодным тарифам", - отметили в компании.
Также авиакомпания в понедельник выполнила первый рейс по маршруту Красноярск - Стрежевой - Красноярск. Стрежевой - один из крупнейших нефтедобывающих центров страны, расположенный на севере Томской области. По этому направлению по понедельникам, средам и пятницам будут летать самолеты ATR 42-500 вместимостью 46 пассажиров. Рейсы по маршруту Красноярск - Стрежевой - Красноярск будут выполняться по программе субсидирования региональных авиаперевозок.
Хатанга - один из самых северных населенных пунктов Красноярского края. В настоящий момент в нем проживает около 5,3 тыс. человек.
NordStar - это авиационный проект компании "Норникель". Рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Boeing 737-800, а также на турбовинтовых ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.