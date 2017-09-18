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Украинский бизнесмен Сергей Тигипко может купить "дочку" Сбербанка VS Bank

Экономика и бизнес
18 сентября, 12:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, сентября. /ТАСС

Заявление предпринимателя уже рассматривает Антимонопольный комитет Украины

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КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Сергей Тигипко, владелец финансово-промышленной группы ТАС, намерен купить дочернюю структуру Сбербанка в стране VS Bank. Об этом в понедельник сообщило агентство "Украинские новости".

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"В частности, 23 августа Сергей Тигипко подал заявление в Антимонопольный комитет Украины о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Bank. В настоящее время его заявление находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Эту же информацию агентству подтвердили в Национальном банке Украины (НБУ).

"Сейчас все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в VS Bank зарегистрированы и находятся на рассмотрении (в НБУ - прим. ТАСС). По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - сообщают "Украинские новости".

Сбербанк принял решение о продаже украинских "дочек" после того, как в марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом. Под санкции подпали Сбербанк Украины, ВТБ, Проминвестбанк, VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). Зампред Нацбанка Украины Катерина Рожкова заявила, что перспектив развития на Украине у российских банков нет и они должны покинуть рынок.

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