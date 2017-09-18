Mitsubishi возобновляет производство внедорожника Pajero Sport на заводе в Калуге

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors возобновит производство внедорожника Pajero Sport на заводе в Калуге, сообщил журналистам президент Mitsubishi Motors Corporation Осаму Масуко.

"Я рад объявить сегодня о возобновлении производства Mitsubishi Pajero Sport в Калуге", - сказал он.

В связи с этим компания планирует расширить штат сотрудников до 440 рабочих мест к январю 2018 года и перевести завод на работу в две смены.

По словам Масуко, запуск производства Pajero Sport планируется в ноябре 2017 года, первоначально завод будет производить 7 тыс. автомобилей в год. В будущем концерн рассматривает возможность расширять производство, так как мощности завода Mitsubishi в Калуге могут достигать до 40 тыс. авто в год.

Кроме того, компания увеличила прогноз продаж с 20 тыс. до 30 тыс. автомобилей на текущий финансовый год (с апреля 2017 по март 2018 года).