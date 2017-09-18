Mitsubishi возобновляет производство внедорожника Pajero Sport на заводе в Калуге

Уэйн Руни лишен водительских прав на два годаСпорт 18 сентября, 13:19
Женщина-судья боя Альвареса и Головкина вернется к работе после паузыСпорт 18 сентября, 13:15
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздниковОбщество 18 сентября, 13:13
Похолодание и дожди: ливни на Сахалине, туман в Санкт-Петербурге и холодный фронт в СибириВ стране 18 сентября, 13:04
Дегтярев: не стоит обращать внимания на попытки отстранить сборную Россию от ОИ-2018Спорт 18 сентября, 13:03
Греф: слабый рубль стимулирует развитие малого бизнесаЭкономика и бизнес 18 сентября, 13:00
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28Спорт 18 сентября, 12:56
РУСАДА готово сотрудничать с организаторами всех российских марафоновСпорт 18 сентября, 12:50
На учениях в Белоруссии ведут оборонительные бои и уничтожают условных диверсантовАрмия и ОПК 18 сентября, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors возобновит производство внедорожника Pajero Sport на заводе в Калуге, сообщил журналистам президент Mitsubishi Motors Corporation Осаму Масуко.
"Я рад объявить сегодня о возобновлении производства Mitsubishi Pajero Sport в Калуге", - сказал он.
В связи с этим компания планирует расширить штат сотрудников до 440 рабочих мест к январю 2018 года и перевести завод на работу в две смены.
По словам Масуко, запуск производства Pajero Sport планируется в ноябре 2017 года, первоначально завод будет производить 7 тыс. автомобилей в год. В будущем концерн рассматривает возможность расширять производство, так как мощности завода Mitsubishi в Калуге могут достигать до 40 тыс. авто в год.
Кроме того, компания увеличила прогноз продаж с 20 тыс. до 30 тыс. автомобилей на текущий финансовый год (с апреля 2017 по март 2018 года).