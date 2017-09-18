Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета в 1,33 трлн руб. в 2018 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прогнозируемый дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,33 трлн руб. при доходах в 15,18 трлн руб. и расходах в 16,51 трлн руб. Это следует из проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год и период 2019-2020 гг., размещенного Минфином РФ на официальном портале правовых актов.

При этом дефицит бюджета РФ в 2019 году ожидается в размере 867,01 млрд руб., а в 2020 году - 960,32 млрд руб., отмечается в проекте закона.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2019 и 2020 гг. составит 15,55 трлн руб. и 16,28 трлн руб., расходов - 16,42 трлн руб. и 17,24 трлн руб. соответственно.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Минфин ожидает дефицита федерального бюджета в 2018 году на уровне 1,4% ВВП, в 2019-м - 0,8-0,9%.

Внутренние займы

Программа внутренних заимствований Минфина на 2018 год в виде ОФЗ составит 868 млрд руб. в 2018 году. На 2019 год эта цифра составляет 870 млрд руб., на 2020 год - 1,34 трлн руб.

Одновременно Минфин планирует обменять действующие выпуски ОФЗ на новые на сумму 100 млрд руб. в 2018-2020 годах, следует из проекта.