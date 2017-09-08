МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил задачу выйти на темпы роста ВВП выше мировых показателей.

"Задача - выйти на темпы роста, не просто сравнимые со среднемировыми, но и превышающие мировые темпы роста. И механизмы достижения этой цели - у нас есть", - заявил он, выступая на пленарном заседании "Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения" II Московского финансового форума.