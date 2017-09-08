Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поставил задачу выйти на темпы роста ВВП выше мировых показателей

Экономика и бизнес
8 сентября, 12:31 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил задачу выйти на темпы роста ВВП выше мировых показателей.

"Задача - выйти на темпы роста, не просто сравнимые со среднемировыми, но и превышающие мировые темпы роста. И механизмы достижения этой цели - у нас есть", - заявил он, выступая на пленарном заседании "Финансовая система конкурентоспособной экономики XXI века: вызовы и решения" II Московского финансового форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
2
Пять человек госпитализированы после обрушения стены в Балашихе
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
5
Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФ
6
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
7
Двое пострадавших извлечены из-под завалов на месте обрушения кинотеатра в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама