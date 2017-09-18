Сбербанк восстановил работу интернет-банка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Трудности в работе системы "Сбербанк Онлайн" устранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"В настоящее время проблема устранена, все клиенты могут пользоваться привычным для себя приложением и сайтом Сбербанка. Благодарим наших клиентов за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства", - отметил собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы Сбербанка сообщил ТАСС, что некоторые пользователи "Сбербанка Онлайн" испытывают сложности с входом в систему.