В проект бюджета 2018-2020 гг. заложены средства на строительство жилья

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. В проекте бюджета на 2018 и плановый 2019-2020 годы заложены значительные средства для стимулирования жилищного строительства и социальной инфраструктуры, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Значительные средства предусмотрены для стимулирования жилищного строительства, включая строительство всей необходимой для нормальной жизни социальной инфраструктуры, имею в виду сады, школы, магазины, поликлиники", - сказал он.

По словам премьер-министра, при подготовке проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы кабмин исходил из необходимости обеспечения социальных обязательств перед гражданами, а также создания условий для устойчивого экономического роста.

"Бюджет исходит из реальных финансовых возможностей и сформирован таким образом, что при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства будут исполнены, все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены", - сказал глава кабмина.

Для обеспечения устойчивого экономического роста в ближайшие три года правительство закладывает в бюджет ориентиры по сокращению его дефицита, по оптимизации бюджетных расходов, вводится новая конструкция бюджетного правила, которое позволит снизить влияние внешних факторов на экономику РФ. "Мы предусматриваем и ограничения на рост тарифов на услуги естественных монополий, а также сохраняем мораторий на повышение налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков", - сказал Медведев.

По его словам, правительство также "продолжит адресную поддержку наиболее перспективных и важных для развития страны отраслей, среди которых транспорт, энергетика, сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс, информационные технологии, в том числе Фонд поддержки промышленности и крупные инфраструктурные проекты".

Правительство при подготовке бюджета исходит из проектного принципа, ресурсы будут концентрироваться на решении приоритетных задач.

Прогноз Минэкономразвития

По словам Медведева, при разработке проекта бюджета кабмин ориентировался на базовый сценарий макроэкономического прогноза от Минэкономразвития, в котором заложена необходимость укрепить положительные тенденции, наметившиеся в экономике России за прошедший период. В частности, Медведев указал на заметное оживление внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, восстанавливается положительная динамика ВВП, на историческом минимуме остается инфляция, безработица также на низком уровне. По словам главы кабмина, для закрепления этих тенденций предусмотрены меры по стимулированию частной инвестиционной активности, в том числе по расширению льготного кредитования малого и среднего бизнеса, планируется обновить работу механизма государственно-частного партнерства за счет так называемой инфраструктурной ипотеки и др.

"В результате, как ожидается, инвестиции будут расти быстрее, а средний годовой рост ВВП, как и рост промышленности будет превышать два процента, а на фоне низкой инфляции постепенно будут восстанавливаться и реальные доходы населения", - сказал Медведев.