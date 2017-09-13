Медведев: российская экономика стала менее зависима от внешних шоков

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская экономика сумела преодолеть спад несмотря на имеющиеся ограничения и стала менее зависима от внешних шоков. Об этом заявил премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совещании с депутатами-единороссами по теме подготовки бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

"Сейчас проект бюджета уже практически подготовлен", - сказал глава кабмина, отметив, что его ключевые параметры были подтверждены на совещании во вторник. "Как и просили коллеги из Госдумы, 29 сентября документ будет внесен в Государственную думу", - добавил председатель правительства.

Медведев подчеркнул, что "бюджет - это всегда баланс между нашим желанием как можно больше инвестировать в развитие и нашими реальными текущими экономическими возможностями". Он отметил, что в последние годы власти концентрировались на создании новых точек роста и такая политика "в целом приносит результаты". "Даже несмотря на то, что наша страна продолжает жить в ситуации, связанной с ограничениями - я имею в виду и финансовые ограничения, и санкционное давление - мы совместными усилиями смогли преодолеть спад, наша экономика стала менее зависима от внешних шоков, и уже в первом полугодии наметился рост ВВП", - сказал Медведев.

По его словам, "даже такой рост [на уровне 1-2%] позволяет нам эффективнее решать важнейшие социальные задачи по пособиям, пенсиям, выплатам, строительству новых социальных объектов". Кроме того, премьер заключил, что рекордно низкая инфляция "позволяет лучше планировать расходы".

Как отметил Медведев, структура поступлений в бюджет меняется в сторону доходов, которые не связаны с продажей сырья, что тоже является хорошим стабилизационным принципом, "на котором мы базируем наши подходы к новому бюджетному циклу".

По словам премьера, как для правительства, так и для "Единой России" и парламента в целом "исключительно важным является выполнение социальных обязательств". На сегодняшнем мероприятии будут обсуждаться в том числе предложения об увеличении финансирования здравоохранения, образования и некоторых других отраслей, сказал Медведев. "Знаю также, что "Единая Россия" считает важным выделить дополнительные средства для повышения заработных плат для бюджетников. Мы обсудим и финансирование регионов на выполнение "майских указов" президента; есть предложения по увеличению инвестиций в области культуры и туризма, исключительно важным направлением является финансирование сельского хозяйства", - перечислил премьер, упомянув также реализацию партийного проекта развития городской среды, который получил поддержку президента и правительства.

Напутствие однопартийцам

Медведев еще раз поздравил "Единую Россию" "с отличным результатам на выборах" в единый день голосования 10 сентября, когда партия "одержала уверенную победу". "Это еще раз подтверждает то, что мы исполняем те обещания, которые брали на себя, и программа партии вызывает у граждан нашей страны интерес. Уверен, что так же ответственно мы с вами сможем подойти к главной на сегодняшний день задаче - подготовке федерального бюджета", - сказал председатель партии. Он обратил внимание, что бюджет напрямую затрагивает то, как будет жить страна в ближайшие три годы, поэтому работа над этим документом "не может быть технической". В связи с этим Медведев назвал важным проведение консультаций - "нулевых чтений" - правительства с "Единой Россией" и другими фракциями Госдумы при формировании бюджета.

Премьер также поздравил депутатов с началом осенней сессии работы Госдумы. "Это новые баталии, новые задачи и новые трудности, но из этого состоит работа парламента", - сказал Медведев.