Как в регионах России решают проблему с нехваткой мест в детских садах

ТАСС, 30 августа. Переживающие демографический бум российские регионы рассчитывают ликвидировать очереди за счет строительства новых детских садов, поддержки частных дошкольных учреждений, создания групп кратковременного пребывания и групп при новых школах. Об этом ТАСС рассказали представители властей регионов, где не обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет.

Накануне глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила, что проблемы с очередями испытывают пять российских регионов: Северная Осетия - Алания, Тува, Крым, Дагестан и Ингушетия. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что за последние четыре года в РФ было создано более 1,25 млн мест в дошкольных учреждениях, благодаря чему практически нет очередей для детей от трех до семи лет, есть отдельные регионы, где сложности сохраняются.

Объективные причины

Крыму с проблемой не удалось справиться по объективным причинам, считают в Министерстве образования, науки и молодежи полуострова. Республика поучаствовала в федеральной программе ликвидации очередей в детсады всего полтора года - после воссоединения с Россией. С 2014 по 2016 гг. в регионе было создано почти 12 тыс. мест в детских садах с использованием всех источников финансирования, сказала ТАСС глава ведомства Наталья Гончарова.

"Доступность дошкольного образования для нас объективная проблема, поскольку при Украине с 2004 по 2014 гг. было открыто в Крыму всего 260 мест в детсадах. Сегодня дошкольные учреждения посещает 78% детей от трех до семи лет, в электронной очереди на полуострове зарегистрировано порядка 22,4 тыс. детей этой возрастной группы", - уточнила министр.

Республика Тува - один из лидеров в России по числу родившихся детей - также не справляется с проблемой. Только за четыре месяца этого года показатель рождаемости в регионе почти в два раза превысил среднероссийский. В Туве он оставил 21,9 на 1 тыс. человек, тогда как в целом по России - 11,2. Доступность дошкольного образования в этом регионе для детей трех - семи лет составляет на 1 июля 86,53%, в очереди находятся почти 4,3 тыс. детей, сообщили ТАСС в правительстве республики.

По словам замминистра образования Ингушетии Пятимат Угурчиевой, посещать детские сады в республике имеют возможность только 68% детей из 66,5 тыс. проживающих в регионе. Из детей в возрасте от трех до семи лет дошкольное образование получает более 11,5 тыс., в целом же дефицит мест в детсадах составляет около 7 тыс.

В минувшем году в столице Северной Осетии, Владикавказе, по данным Минобразования региона, удалось снизить очереди в дошкольные учреждения практически в три раза, однако сейчас места в детском саду ожидают чуть более 2,4 тыс. детей. В пятерке отстающих - Дагестан. И это несмотря на то, что, как сообщалось ранее, власти региона за последние три года построили такой объем площадей для дошкольных образовательных учреждений, какой республика за последние 25 лет не создала даже вполовину.

Больше новостроек

Решать задачу ликвидации очередей в детсады отстающие регионы намерены, прежде всего, строительством новых дошкольных учреждений. Так, крымские власти заявили, что в работе сейчас находится 11 модульных детсадов на 1,1 тыс. мест, их планируется возвести до конца года. Как сообщила Гончарова, в федеральной целевой программе (ФЦП) "Социально- экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" предусмотрена также реконструкция пяти и строительство еще 42 дошкольных образовательных учреждений с вводом уже в этом году еще 4835 мест. Таким образом, до конца года власти планируют решить проблему обеспеченности местами для 5935 малышей.

По словам главы республики Сергея Аксенова, власти Крыма до 2020 года планируют построить 87 детских садов на 17 тыс. мест. Ранее он отметил, что за два года этот вопрос решить не удалось, но "до 2020 года снимем".

Власти Северной Осетии, по данным министра образования и науки республики Ирины Азимовой, планируют до конца 2018 года построить 10 новых детских садов, что позволит создать 1,45 тыс. мест. В этом году в рамках реализации госпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ" в республике будут построены два детских сада по 120 мест в Беслане, Алагире и селе Советское Ирафского района.

В будущем году в республике возведут еще шесть детских садов - в селах Ир (120 мест), Дачное (120 мест) и Чермен Пригородного района (120 мест), станице Луковская Моздокского района (150 мест), городе Беслане (230 мест) и в Моздоке на 230 мест.

Правительство Тувы в свою очередь сообщило о строительстве в будущем году 11 детских садов и реконструкции трех детских садов, на что будет направлено 1,813 млрд рублей. Это позволит создать 2615 мест для дошколят.

Замминистра образования Ингушетии сообщила ТАСС, что в республике, согласно дорожной карте по увеличению доступности дошкольного образования на 2017-2018 гг., планируется строительство семи дошкольных учреждений на 1540 мест.

Поддержка частных детсадов

Создавая дополнительные места для детей, власти республик поддерживают создание частных детсадов. Негосударственный сектор дошкольного образования активно развивает Тува с ее демографическим бумом: уже сейчас в четырех частных лицензированных детсадах республики насчитывается 85 детей, почти два десятка частных групп по уходу за детьми охватывают 300 дошколят.

Стимулом является нулевая налоговая ставка для предпринимателей в сфере дошкольного образования, установленная до 2021 года. В августе - декабре 2017 года планируется открыть дополнительно три частных дошкольных группы с охватом 60 детей. В республике считают, что в целом предпринимаемые меры позволят поднять доступность дошкольного образования к 1 сентября до 90%.

По словам данным профильного министерства Северной Осетии - Алании, для повышения доступности дошкольного образования и поддержки негосударственного сектора рынка услуг этой сферы в этом году в республике начали выплачивать субсидии частным детским садам. Благодаря этому частникам удалось открыть два новых детсада по 50 мест в каждом.

Группы - в школах

Регионы пытаются решить проблему очередей и другими мерами. Например, в Ингушетии созданы кратковременные группы на 200 мест при новых общеобразовательных учреждениях. С начала учебного года в республике будут введены в эксплуатацию две ведомственные школы, где начнут работать два детсада на 100 и 80 мест, а до конца года в регионе планируется открыть пять семейных групп присмотра на 25 человек.

В Туве до конца года планируется открыть 40 детсадовских групп при школах для 1 тыс. детей старшего дошкольного возраста, еще 300 детей в возрасте до трех лет - зачислить в кратковременные группы при детских садах.

Для решения проблемы власти Владикавказа также создают группы кратковременного пребывания и группы полного дня в школах, где есть свободные помещения для детей старшего дошкольного возраста. Группы кратковременного пребывания, позволяющие малышам в короткие сроки подготовиться к школе, даже не находясь в детском саду в течение всего дня, открыты и в дошкольных учреждениях Дагестана.