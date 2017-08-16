Медведев обсудил с врио главы Мордовии строительство школ и детских садов в регионе

ГОРКИ, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и врио главы Республики Мордовия Владимир Волков обсудили на встрече строительство школ и детских дошкольных заведений в регионе, а также улучшающиеся экономические показатели республики.

По словам Волкова, в целом по программе строительства детских дошкольных заведений построено 54 детских сада, однако очередь осталась. "Мы продолжаем эту программу. В этом году шесть садиков сдаем", - отметил Волков.

Медведев, подчеркнув, что речь идет и о дополнительных возможностях некоторых детских садов, к примеру, пристройки, "рядом стоящие здания с ясельными группами", и об отдельных детских садах.

"Мы активно включились в школьную программу, строительство школ. В прошлом году закончили строительство школы на полторы тысячи мест, точнее 1450, большая школа. Это в новом микрорайоне... там, где будет проходить чемпионат мира. Здесь начальная школа отдельно, взрослая - отдельно, блок большой спортивный", - добавил Волков.

Премьер отметил, что это достаточно большая школа. "Вы считаете, что в этом районе, где будет проходить чемпионат мира, обязательно потом потребуются детский сад и школы? Рассчитываете на прирост?" - уточнил Медведев. "Я думаю, да", - ответил Волков.

По его словам, власти республики намерены ликвидировать вторую смену к 2020 году. "У нас есть программа. Мы вторую смену к 2020 году ликвидируем, это обязательно. У нас немного школ, которые работают во вторую смену: в основном, это школы, которые построены еще давно и которым требуется ремонт, именно с этой точки зрения и составлена программа", - добавил Волков.

"Это правильно абсолютно, тем более, когда мы в последний раз с вами совещание проводили, встречались, я как раз специально заметил, вторая смена не всегда такая большая проблема, если школа хорошая и все правильно, грамотно сделано, то лучше учиться во вторую в современной, комфортабельной, благоустроенной школе, где хороший педагогический коллектив, чем в одну смену в школе, где практически ничего нет. Поэтому задача капитального ремонта школ не менее важная, чем задача создания новых школ", - отметил глава кабмина.

По его словам, средства на поддержку регионов на следующий год и на ближайшую трехлетку заложены.

Экономическое развитие Мордовии

Председатель российского правительства и врио главы Мордовии обсудили также экономические вопросы.

Волков отметил, что власти республики увеличили экспорт в 2,5 раза. "На наш взгляд, мы нормально закончили семь месяцев: индекс промышленного производства - 113%, инвестиции в основной капитал - плюс 18%, 118%. Если говорить о промышленности, четыре завода новых строим, при том эти заводы, которые будут выпускать продукцию самую современную, которую еще не выпускали в России", - рассказал он.

По его словам, среди выпускаемой продукции: новая модель кабелей, медицинские препараты, светотехника и другое.

"Будем выпускать субстанцию. У нас институт работает, уже своих четыре антибиотика к новому году будет, 16 тыс. кв. м завод. Мы будем выпускать полностью от нуля лекарства, где две субстанции", - рассказал Волков про завод, выпускающий медпрепараты.

Как он отметил, эти четыре завода будут приносить республике 12 млрд руб. "Я думаю, что мы к концу этого и к середине следующего года все четыре завода закончим", - отметил Волков.

"Это, на самом деле, хорошо. Вы упомянули субстанции, это, конечно, помогает решать ключевую задачу в этой сфере - обеспечение лекарственной безопасности, независимости. Это вопрос даже не только экономической конкуренции с другими странами, хотя это тоже имеет значение, это прежде всего вопрос стоимости лекарств, потому что одни и те же лекарства, естественно, которые производятся у нас по одной химической формуле... у нас, естественно, будет стоимость дешевле, потому что у нас нет затрат, связанных с импортом. Надеюсь, что это все будет доведено до конца", - заключил премьер-министр.