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ЦБ: снижение цен в августе станет более частым явлением при сохранении инфляции около 4%

Экономика и бизнес
18 сентября, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В августе 2017 года потребительские цены снизились на 0,5%

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Временное сезонное снижение потребительских цен в августе станет более частым явлением при сохранении инфляции в РФ вблизи 4%.Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".

В августе 2017 года потребительские цены снизились на 0,5%. В предыдущие годы снижение цен в августе наблюдалось нечасто - последний эпизод относится к 2011 году. Как результат, годовая инфляция замедлилась до 3,3%. "Это меньше, чем прогнозировалось год назад (при более низких прогнозных ценах на нефть, чем фактические), когда предполагалось, что темп прироста потребительских цен снизится до целевого уровня (4%) лишь в конце 2017 г. Уровень среднегодовой скользящей инфляции составил в августе 4,8%, сократившись за месяц на 0,3 процентного пункта. При сохранении инфляции вблизи 4% можно ожидать, что в дальнейшем временное сезонное снижение потребительских цен в августе станет более частым явлением", - говорится в комментарии ЦБ РФ.

Основной причиной замедления годовой инфляции в августе текущего года, по мнению ЦБ РФ, стало быстрое снижение годовой продовольственной инфляции, наблюдаемое с июля. Ключевой вклад в него вносила динамика цен на плодоовощную продукцию, считают в Банке России.

"После ценового скачка в июне, обусловленного в основном последствиями позднего сева, с июля, когда началось поступление отечественной продукции нового урожая, годовые темпы роста цен на овощи и в целом плодоовощную продукцию начали быстро снижаться. Этому способствовали более высокие, чем ожидали производители, объемы поступления продукции на фоне ограничений со стороны мощностей хранения, что привело к большим, чем годом ранее, масштабам снижения", - говорится в комментарии регулятора.

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