Рост акцизов на топливо даст бюджету 60 млрд руб. в 2018 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Повышение акцизов на топливо даст бюджету РФ порядка 60 млрд руб. в 2018 году и по 80 млрд руб. в 2019-2020 гг., заявил ТАСС замминистра финансов РФ Илья Трунин в кулуарах форума "Опоры России".

"В 2018 году эта цифра порядка 60 млрд руб. В 2019 будет немножко больше, порядка 80 (млрд руб. - прим. ТАСС). В 2020 - то же, что и в 2019 году", - сказал он.

Правительство в понедельник рассматривало предложение Минфина повысить акцизы на топливо в 2018 году на 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля. По словам министра финансов Антон Силуанов, эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации.

По данным источников газеты "Ведомости", повышение акцизов на топливо, в частности, может привести к тому, что средняя цена топлива в рознице может преодолеть отметку в 40 рублей за литр.

С 1 июня 2016 года в России изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. Так, в федеральный бюджет такие доходы поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 88%. До этого 100% доходов от акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей) зачислялись в региональные бюджеты.