Правительство будет принимать отдельные решения по дивидендам ряда госкомпаний

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ будет принимать отдельные решения по дивидендам некоторых ключевых госкомпаний, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По ним будут приниматься решения правительством РФ при подготовке директив в части голосования по дивидендной политике", - сказал он.

При этом, по словам Силуанова, "в бюджете учтена сумма [доходов от дивидендов госкомпаний] чуть меньше, чем в этом году". Окончательное решение будет принято в следующем году "при подготовке директив по голосованию в рамках участия государства в этих компаниях", отметил министр.