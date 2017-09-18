Правительство будет принимать отдельные решения по дивидендам ряда госкомпаний

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ будет принимать отдельные решения по дивидендам некоторых ключевых госкомпаний, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"По ним будут приниматься решения правительством РФ при подготовке директив в части голосования по дивидендной политике", - сказал он.
При этом, по словам Силуанова, "в бюджете учтена сумма [доходов от дивидендов госкомпаний] чуть меньше, чем в этом году". Окончательное решение будет принято в следующем году "при подготовке директив по голосованию в рамках участия государства в этих компаниях", отметил министр.