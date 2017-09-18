Глава ПФР: пенсии неработающих пенсионеров с 2018 по 2020 год вырастут на 11%

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Рост пенсий неработающих пенсионеров составит 11% с 2018 по 2020 годы, заявил в понедельник глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"В целом предусматривается дальнейший рост пенсии на 11% для неработающих пенсионеров и предусматривается сокращение зависимости фонда от бюджета на размер от 150 до 200 млрд рублей", - заявил Дроздов, рассказывая о проекте федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
Он также сообщил, что материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году. "В части законодательства, если говорить о доходах, то тарифы у нас остались те же - это 22% и 10% сверх предела", - отметил глава ПФР.
Также, по его словам, ряд изменений будет вызван повышением минимального размера оплаты труда. "В 2018 году фиксированный платеж по индивидуальным предпринимателям будет увеличиваться на уровень не выше одного балла для пенсий, и в дальнейшем есть право у правительства увеличивать его в размере не ниже, чем один балл", - сказал Дроздов. "Добавились льготы по Калининграду, по особой экономической зоне", - отметил он.
Дроздов напомнил, что для тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, установленного в субъектах Российской Федерации, существует федеральная или региональная социальная доплата.