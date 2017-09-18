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ВЕНА, 18 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет наращивать сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в рамках 61-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ.
"МАГАТЭ будет и дальше осуществлять сотрудничество с Российской Федерацией и наращивать его в области ядерной энергетики", - сказал Амано.
Он отметил, что Россия очень важный партнер МАГАТЭ по всех аспектах деятельности агентства, отдельно выделив работу Росатома по тематике "быстрых реакторов".
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация работает над тем, чтобы увеличить объемы выработки электроэнергии, доведя ее до стран с энергодефицитом, и тем, чтобы сделать выработку электроэнергии экологичной.
"На решение этой двойной задачи - на увеличение выработки электроэнергии и придании ей экологического характера - направлено большинство наших разработок. Немаловажным фактором является экологическая целесообразность этих проектов", - сказал Лихачев в рамках генеральной конференции МАГАТЭ.