Комитет Госдумы поддержал отчет об исполнении федерального бюджета за 2016 год

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять законопроект об исполнении федерального бюджета за 2016 год. Планируется, что нижняя палата парламента рассмотрит его на пленарном заседании 27 сентября при участии главы Минфина Антона Силуанова и председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой.

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2016 год утвержден комитетом по доходам в сумме 13,46 трлн руб., по расходам - 16,41 трлн руб. с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 2,9 трлн руб.

"Несмотря на позднее внесение поправок в бюджет 2016 г., почти все бюджетообразующие показатели оказались перевыполнены, за исключением отдельных позиций. Уровень инфляции оказался самым низким с 1992 г. и составил 5,4% в годовом измерении. Негативно сложился показатель по реальным доходам населения, и мы наблюдаем самые низкие натуральные доходы населения, начиная с 1999 г. - падение, как вы знаете, составило 5,9%. Укрепление курса также оказалось большим, чем планировалось при внесении поправок в закон о бюджете 2016 г.", - отметила на заседании комитета Татьяна Голикова.

"Повышенная волатильность внешних условий стала причиной отклонения фактических показателей от базовых прогнозов, разработанных в МЭР в 2015 г. Это же стало причиной принятия решения о разработке бюджета лишь на 1 год вместо обычных трех", - пояснил замглавы МЭР РФ Азер Талыбов на заседании комитета.

Одновременно комитет утвердил подготовленный правительством РФ сводный доклад о ходе реализации и оценки эффективности госпрограмм за прошлый год. Талыбов подчеркнул, что согласно данным сводного доклада, в целом исполнение госпрограмм в 2016 г. по сравнению с 2015 г. "несколько улучшилось". "Фактические расходы на реализацию госпрограмм по итогам 2016 г. составили 21 трлн руб., это 100,4% от изначально запланированных трат. Возрастает эффективность использования внебюджетных ресурсов", - отметил замглавы МЭР.