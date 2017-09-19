САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпаний. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта Максим Соколов во вторник в кулуарах форума "Нева-2017".

"По крайней мере я на данный момент ничего официально не получал", - сказал Соколов.