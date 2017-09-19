Эксперты ждут резкого скачка применения "интернета вещей" в промышленности РФ через 5 лет

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 19 сентября. /ТАСС/. Резкий скачок применения в российской промышленности "интернета вещей" может произойти через 3-5 лет, такое мнение высказал исполнительный директор компании Yandex Data Factory Александр Хайтин на международном саммите IoT World Summit в Иннополисе (Татарстан). Другие выступившие на форуме эксперты рассказали о планирующихся проектах в сфере "интернета вещей" в промышленности, а также об уже имеющемся успешном его применении в сельском хозяйстве.

"В ближайшее время бизнес-процессы в этой сфере (в применении "интернета вещей" в промышленности - прим. ТАСС) не будут меняться: надо набрать статистику использования таких систем. Затем резко начнется процесс применения таких технологий и устранения решений, принимаемых людьми. Думаю, через 3-5 лет", - сказал Хайтин.

Он отметил, что уже сейчас "интернет вещей" может решить вопросы быстрого и дешевого сбора больших массивов данных. Однако пока остаются проблемы с их анализом, поскольку до получения данных нельзя точно измерить конкретный результат их анализа, его можно лишь оценить.

Промышленность готовится к цифровому скачку

Тем не менее, промышленные компании уже готовятся к цифровизации производств и использованию "интернета вещей". Как рассказал вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Schneider Electric (компания разрабатывает интегрированные решения в области энергетики и инфраструктуры) в России и СНГ Армен Бадалов, в октябре этого года предприятие планирует открыть в Иннополисе центр научных разработок в области промышленного интернета.

Центр будет работать по нескольким направлениям в рамках исследований по промышленной автоматизации: оперативный мониторинг, управление предприятием и его обслуживанием, планирование производства, дизайн и оптимизация процессов. Для этого планируется, в частности, применение технологий больших данных, "интернета вещей", дополненной реальности.

"Мы видим здесь огромный интерес и у предприятий Татарстана, в первую очередь, нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Уже сейчас ведем разговоры и планируем подписание соглашений с крупнейшими российскими компаниями по совместной работе на территории нашего центра", - сообщил Бадалов.

По словам и. о. директора информационных и коммуникационных технологий "Камаза" Юрия Шостака, в компании уже создана основа для цифрового производства. "У нас только в области производства есть около 30 проектов в этой сфере", - сказал он.

Шостак сообщил, что у "Камаза" намечены планы по развитию в этой сфере на ближайшие 3-4 года. Одной из основных задач он назвал создание доверия всех участников процесса к цифровым данным, которые используются в производстве.

"Умное" сельское хозяйство

В то же время технологии "интернета вещей" уже неплохо представлены в сельском хозяйстве. Заместитель руководителя направления "Геопространственные решения" компании "Гексагон Геосистемс Рус" Николай Устинов представил проект высокоточной съемки сельхозугодий и анализа их данных. Это в конечном итоге позволяет вести оперативный мониторинг посевов, состояния почв, количества требуемых удобрений.

Проекты для сельского хозяйства реализуют и другие компании. Например, Nvision Group ("дочка" МТС) разработала пилотный проект, позволяющий отследить с помощью датчиков гниение сложенной на полях сахарной свеклы.

"Технология уборки сахарной свеклы такова, что ее оставляют до переработки на поле в кагатах - насыпях из свеклы длиной около ста и высотой три метра. В ожидании переработки свекла может загнивать, иногда потери урожая достигают 30%. С помощью металлической трубы длиной в три метра, в которую встроены датчики, можно отследить в онлайн- режиме процесс начала гниения и отправить на переработку соответствующий кагат раньше", - рассказал на саммите представитель компании.

Кроме того, компания разработала проект чипирования крупного рогатого скота. Чипы, установленные в ухо корове, позволят следить за ее физиологическим состоянием в реальном времени, а также передавать данные о ней оператору, который примет решение, нужно ли каким-либо образом повлиять на животное. Пока Nvision Group готовится к запуску пилотного проекта в этой сфере, подробностей о котором представитель компании не сообщил.

Об "интернете вещей"

"Интернет вещей" - концепция соединения физических объектов компьютерной сетью. Ее ключевая особенность заключается в автономности устройств и их способности передавать данные без участия человека. По оценкам экспертов, у "интернета вещей" большие перспективы - по данным, которые привел директор по цифровой трансформации Microsoft в России Арсений Тарасов, к 2020 году в мире ожидается появление до 30 млрд устройств "интернета вещей", а экономическая выгода обществу и бизнесу от цифровой трансформации к 2025 году оценивается в $100 трлн.

О форуме IoT World Summit

IoT World Summit Russia 2017 проходит 19-20 сентября в двух городах Татарстана - Иннополисе и Казани. В рамках одного саммита объединятся международные и отечественные представители ведущих новаторов IoT-рынка ("интернета вещей") и ключевых сфер экономики. Ожидается, что в саммите примут участие представители 14 стран.