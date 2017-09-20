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Президент Армении: ЕврАзЭС внушает надежду на будущее

Экономика и бизнес
20 сентября, 3:56 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

При этом Серж Саргсян сообщил, что республика планирует в ноябре подписать с ЕC соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) внушает надежду на будущее. Об этом президент Армении Серж Саргсян заявил, выступая здесь в среду в рамках общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, премьер-министр Армении Овик Абраамян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев

Евразийский экономический союз. Досье

Армения участвует "в самых разных интеграционных процессах", - констатировал Саргсян. Так, республика "сегодня является активным членом Евразийского экономического союза и своим заинтересованным участием старается способствовать усилиям по созданию для людей еще больших благ путем беспрепятственного перемещения товаров и услуг на этом крупном экономическом пространстве". "Позитивные результаты у нас уже имеются, что внушает хорошие надежды на будущее", - подчеркнул Саргсян.

Наряду с этим мы "планируем в ноябре подписать с ЕC соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве", - сообщил президент. Он рассчитывает, что документ "поможет нам придать новую энергию осуществляемым в Армении институциональным реформам".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Евразийский экономический союз
Персоны
Саргсян, Серж Азатович
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Армения
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