Президент Армении: ЕврАзЭС внушает надежду на будущее

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) внушает надежду на будущее. Об этом президент Армении Серж Саргсян заявил, выступая здесь в среду в рамках общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Армения участвует "в самых разных интеграционных процессах", - констатировал Саргсян. Так, республика "сегодня является активным членом Евразийского экономического союза и своим заинтересованным участием старается способствовать усилиям по созданию для людей еще больших благ путем беспрепятственного перемещения товаров и услуг на этом крупном экономическом пространстве". "Позитивные результаты у нас уже имеются, что внушает хорошие надежды на будущее", - подчеркнул Саргсян.
Наряду с этим мы "планируем в ноябре подписать с ЕC соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве", - сообщил президент. Он рассчитывает, что документ "поможет нам придать новую энергию осуществляемым в Армении институциональным реформам".