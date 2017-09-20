ОДК вместе с китайской AECC будет разрабатывать двигатель для широкофюзеляжного самолета

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) договорилась с китайской AECC Commercial Aircraft Engine Co., Ltd. о сотрудничестве по разработке газотурбинного двигателя для перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Соответствующий меморандум подписан на проходящей в Пекине авиационной выставке Aviation Expo China 2017, говорится в пресс-релизе ОДК.
"Первоочередные задачи программы создания двигателя для ШФДМС будут включать в себя проведение совместных исследований рынка широкофюзеляжных самолетов и конкурентного анализа продукции, определение требований потенциальных заказчиков и основных технических параметров двигателей", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее ОДК приступила к разработке двигателя большой тяги ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.
Проект создания авиалайнера существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Известно, что разрабатываться самолет будет в России, а собираться - в Китае. Лайнер сможет вмещать 250-300 пассажиров. Как заявлял ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, самолет должен появиться в 2025-2027 годы. Реализация проекта оценивается в $13 млрд.