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Глава АРБ: ЦБ должен поддержать Бинбанк с помощью Фонда консолидации

Экономика и бизнес
20 сентября, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По мнению Гарегина Тосуняна, такая санация банка позитивно отразится на рынке

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России должен оказать поддержку Бинбанку и принять просьбу собственника кредитной организации о санации банка через Фонд консолидации банковского сектора. Такое мнение глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее в среду ЦБ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

"Я считаю, что (оздоровление Бинбанка с помощью Фонда консолидации банковского сектора - прим. ТАСС) позитивно отразится на рынке. Сам Бинбанк взялся за санацию ряда банков, в этом смысле он на себя взял довольно большую нагрузку, и сейчас, когда он сам нуждается в определенной поддержке, конечно, Центральный банк эту поддержку, как мне кажется, должен оказать, потому что на то и создан Фонд консолидации", - сказал Тосунян.

Если ЦБ примет решение о запуске процедуры оздоровления Бинбанка с помощью Фонда консолидации, это будет второй подобный случай после "ФК Открытие".

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года, обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).

По данным ЦБ РФ, Бинбанк входит в топ-30 крупнейших банков России. Региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает восьмое место в РФ по объему вкладов физлиц и 12 место по размеру активов.

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