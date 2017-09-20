Источник: ЕС примет решение о переговорах по "Северному потоку - 2" не раньше конца года

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Совет Евросоюза может принять решение о наделении Еврокомиссии мандатом на ведение переговоров с Россией по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" не раньше декабря 2017 года. Об этом ТАСС сообщил источник в ЕК, близкий к переговорам.
"Дата еще не назначена, но следующее обсуждение (на уровне министров ЕС - прим. ТАСС) будет в декабре", - сказал собеседник агентства. При этом на экспертном уровне переговоры в Совете ЕС по этому вопросу пройдут 28 сентября в закрытом режиме, отметил он.
Ранее ожидалось, что министры ЕС обсудят мандат в сентябре.