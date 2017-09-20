Промышленность Пермского края выросла на 3% за восемь месяцев

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Промышленность Пермского края выросла на 3% за последние восемь месяцев. Об этом сообщил в среду губернатор региона Максим Решетников на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов страны.

"В нашей промышленности сейчас идет рост - за восемь месяцев этого года плюс 3%. Учитывая размер нашей промышленности, это ощутимый рост. Это вопрос не только статистики - я как экономист всегда статистику проверяю другими показателями: идет рост и перевозок по железной дороге, и выработки электроэнергии, и экспорта - по всем параметрам. Предприятия активно конкурируют, активно работают, и отрадно, что это характеризует и предприятия оборонно-промышленного комплекса, они действительно активно идут в конверсию", - сказал Решетников.

По его словам, сейчас в Пермском крае запущено много крупных промышленных проектов, общая стоимость реализации которых составляет 370 млрд рублей. В эту сумму, по словам Решетникова, входят "и освоение новых калийных месторождений, и производство формальдегидов, и другие [проекты]".

Максим Решетников также отметил, что основным драйвером развития пермской промышленности являются средства, полученные предприятиями от реализации гособоронзаказа, которые были вложены в модернизацию производства, и переход на "гражданские рынки". По словам губернатора, промышленность поддерживается также изменившейся позицией предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК): "Газпрома", "Лукойла" и других.

"Например, программа с "Газпромом" включает 18 предприятий и 35 тематик. За последние семь месяцев открыли два новых завода под нужды "Газпрома", - рассказал Решетников президенту.

Механизмы господдержки

Особым драйвером развития промышленности Пермского края губернатор региона назвал выстроенную систему государственной поддержки предприятий.

"Специальные инвестконтракты, Фонд поддержки промышленности, различного рода программы субсидирования, которые выстраивает Минпромторг (Министерство промышленности и торговли РФ) - мы действительно создали полноценную систему поддержки предприятий. И это не набор нормативных актов, которые знают только чиновники, предприятия лучше нас знают все эти механизмы и оперируют ими", - сообщил Решетников.

Ранее губернатор Пермского края сообщал, что инвестиции в промышленность региона с 2018 по 2022 год составят около 1,5 триллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем за предыдущие пять лет. В 2017 году планируется создать семь новых производств, до 2019 года в крае должны появиться 10 тыс. новых восокопроизводительных рабочих мест.