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Источник: СК обжаловал у генпрокурора отказ направить в суд дело экс-главы "Русгидро"

Экономика и бизнес
20 сентября, 17:40 дата обновления: 20 сентября, 17:43 UTC+3

Собеседник агентства отметил, что в случае отказа в удовлетворении жалобы следствие по делу будет продолжено

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России обжаловал у генпрокурора отказ направить в суд дело бывшего главы "Русгидро" Евгения Дода и главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля, обвиняемых в растрате. Об этом в среду ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

"Ранее заместитель генерального прокурора отказал в утверждении обвинительного заключения и вернул дело в Следственный комитет. Данное решение обжаловано у генпрокурора Юрия Чайки", - сказал источник. Собеседник агентства отметил, что в случае отказа в удовлетворении жалобы следствие по делу будет продолжено.

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В свою очередь защитник Дода Руслан Коблев отказался комментировать данные обстоятельства. "Нас о подобных жалобах не уведомляли", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с ходом следствия, 9 сентября Генпрокуратура РФ вернула на доследование дело в отношении Дода и Финкеля, отказавшись утвердить обвинительное заключения. В конце июня Мосгорсуд продлил обвиняемым срок домашнего ареста до 22 сентября.

Следствие обвиняет Евгения Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрия Финкеля в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Изначально им вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), но позже обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере"). Дод, арестованный в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве, возглавлял "Русгидро" с ноября 2009 года до августа 2015 года. Следствие заявляет, что он по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 млн рублей, неправомерно завысив ее размер.

Причем ранее сообщалось, что ущерб составил "не менее 73,2 млн рублей". Дод не признает себя виновным, но погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб, после этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

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Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич Дод, Евгений Вячеславович
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