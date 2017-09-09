Источник: дело экс-главы "Русгидро" возвращено прокуратурой на доследование

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ вернула на доследование дело бывшего главы "Русгидро" Евгения Дода и главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля, обвиняемых в растрате. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

"Следствие завершило расследование дела в отношении Дода и Финкеля, направило его на утверждение в прокуратуру, но та отказалась утвердить обвинительное заключение и вернула дело следствию", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил причины такого решения прокуратуры.

В свою очередь защитник Дода Руслан Коблев отказался комментировать обстоятельства расследования. "К сожалению, не имею возможности комментировать данное дело", - сказал он.

В конце июня Мосгорсуд продлил обвиняемым срок домашнего ареста до 22 сентября.

Следствие обвиняет Евгения Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрия Финкеля в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Изначально им вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), но позже обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере").

Дод, арестованный в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве, возглавлял "Русгидро" с ноября 2009 года до августа 2015 года. Следствие заявляет, что он по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 млн рублей, неправомерно завысив ее размер. Причем ранее сообщалось, что ущерб составил "не менее 73,2 млн рублей". Дод не признает себя виновным, но погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб, после этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.