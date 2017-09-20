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Росатом и МАГАТЭ рекультивируют объекты уранового наследия в Таджикистане и Киргизии

Экономика и бизнес
20 сентября, 19:13 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 20, сентября. /ТАСС

Документ был подписан на сессии генеральной конференции МАГАТЭ

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ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и МАГАТЭ будут сотрудничать в сфере рекультивации объектов уранового наследия в Центральной Азии, соответствующий документ был подписан в рамках 61-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

Об этом сообщили в пресс- службе Росатома.

Практические договоренности направлены на повышение эффективности взаимодействия по тематике рекультивации бывших объектов уранового производства в Таджикистане и Киргизии.

В частности, документ предусматривает совместное рассмотрение технических решений, применяемых при рекультивации объектов уранового наследия, рассмотрение результатов исследований и мероприятий при планировании будущей деятельности, а также совместную разработку стратегий по участию в многосторонних проектах.

С российской стороны документ подписал заместитель генерального директора Росатома Николай Спасский, со стороны МАГАТЭ - заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной и физической ядерной безопасности Хуан Карлос Лентихо.

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