Более 10 регионов РФ войдут в 2018 году в проект по уточнению границ земельных участков

"Ведомости": утилизационный сбор на автомобили может вырасти на 15% в 2018 годуЭкономика и бизнес 21 сентября, 5:14
Между Пекином и Шанхаем запустили поезда, перевозящие пассажиров со скоростью до 350 км/чЭкономика и бизнес 21 сентября, 5:05
Россия и Япония хотят довести взаимный турпоток до 250 тыс. человек в 2019 годуОбщество 21 сентября, 4:38
В Южной Корее Samsung и LG начали продажи флагманских смартфонов Galaxy Note 8 и V30Экономика и бизнес 21 сентября, 4:23
Лавров подтвердил, что Россия продолжит содействовать устойчивости СВПДПолитика 21 сентября, 4:05
Тиллерсон заявил, что в КНДР есть признаки нехватки горючегоМеждународная панорама 21 сентября, 3:55
Тиллерсон: Иран с технической точки зрения выполняет условия ядерной сделкиМеждународная панорама 21 сентября, 3:54
Фонд Билла Гейтса потратит $200 млн на поддержку женщин и детейОбщество 21 сентября, 3:12
Могерини: необходимости в пересмотре иранской ядерной сделки нетМеждународная панорама 21 сентября, 3:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет в 2018 году профинансирует комплексные работы по уточнению границ земельных участков в 13 российских регионах. Это позволит прекратить споры между правообладателями и даст прозрачную и понятную систему налогообложения - "будет понятно с какой площади брать земельный налог", пояснила журналистам замминистра экономического развития РФ - глава Росреестра Виктория Абрамченко перед началом сессии проходящего в Иркутске Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств - участников СНГ.
"В федеральном бюджете с 2017 года предусматривается финансирование регионов на проведение комплексных кадастровых работ. В текущем году у нас в этом проекте три субъекта Российской Федерации - Астраханская, Белгородская области и Республика Тыва. В следующем году мы планируем помогать 13 регионам выполнять такие комплексные кадастровые работы", - сказала Абрамченко.
Она сообщила, что в России в настоящий момент в реестре недвижимости учтены 60 млн земельных участков. Из них только 54% имеют точные границы. Лучшая практика в Башкирии - границы там определены у 80% земель.
Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли был создан в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Российской Федерации.