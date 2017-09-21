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Более 10 регионов РФ войдут в 2018 году в проект по уточнению границ земельных участков

Экономика и бизнес
21 сентября, 4:06 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 21, сентября. /ТАСС

Планируется, что это позволит прекратить споры между правообладателями и даст прозрачную и понятную систему налогообложения

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ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет в 2018 году профинансирует комплексные работы по уточнению границ земельных участков в 13 российских регионах. Это позволит прекратить споры между правообладателями и даст прозрачную и понятную систему налогообложения - "будет понятно с какой площади брать земельный налог", пояснила журналистам замминистра экономического развития РФ - глава Росреестра Виктория Абрамченко перед началом сессии проходящего в Иркутске Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств - участников СНГ.

"В федеральном бюджете с 2017 года предусматривается финансирование регионов на проведение комплексных кадастровых работ. В текущем году у нас в этом проекте три субъекта Российской Федерации - Астраханская, Белгородская области и Республика Тыва. В следующем году мы планируем помогать 13 регионам выполнять такие комплексные кадастровые работы", - сказала Абрамченко.

Она сообщила, что в России в настоящий момент в реестре недвижимости учтены 60 млн земельных участков. Из них только 54% имеют точные границы. Лучшая практика в Башкирии - границы там определены у 80% земель.

Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли был создан в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Российской Федерации.

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Абрамченко, Виктория Валериевна
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Россия Армения Молдавия Киргизия Казахстан Узбекистан Белоруссия Азербайджан Таджикистан
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