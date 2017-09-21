Объем нефтепереработки в 2017 году может вырасти впервые за два года

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем нефтепереработки в России по итогам 2017 года составит около 285 млн тонн, заявил замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Что касается нефтепереработки, сейчас примерно 285 млн т[ будет] по [2017] году, плюс-минус 2%", - сказал он.

По данным Минэнерго, объем первичной переработки нефти в России снижается с 2015 года, когда он составил 282,9 млн тонн (288,9 млн в 2014 году). В 2016 году показатель составил 280,7 млн тонн.