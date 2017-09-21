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Шишханов рассматривает возможность выкупа Бинбанка после его оздоровления

Экономика и бизнес
21 сентября, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Основной владелец Бинбанка в интервью РБК заверил, что не планирует выводить свои деньги

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов рассматривает возможность выкупа банка у Фонда консолидации банковского сектора после финансового оздоровление. Об этом Шишханов заявил в интервью РБК.

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Банк России принял решение проведении мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка. 

"Конечно, конечно. Знаете, для меня Бинбанк - это нечто большее, чем просто банк. Поэтому я чувствую его на кончиках пальцев. Я понимаю те возможности, которые есть у банка, и то, насколько технологически правильно и структурировано выстроен банк - это очень сильная платформа для дальнейшего развития. Да, конечно, если будет возможность", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном выкупе Бинбанка у Фонда консолидации банковского сектора.

Также Шишханов заверил, что не планирует выводить свои деньги из банка.

Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).

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