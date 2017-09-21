Mitsubishi отзывает в РФ 89,4 тыс. кроссоверов ASX из-за проблем со стеклоочистителем

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский дилер Mitsubishi - ООО "ММС Рус" - отзывает в России 89,4 тыс. кроссоверов ASX из-за проблем со стеклоочистителем. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2010 года по январь 2016 года, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва является возможное попадание воды с лобового стекла и накладки лобового стекла на внутренние элементы мотора стеклоочистителя, - отмечается в сообщении. - Это может вызвать коррозию внутренних элементов, в худшем случае может привести к неисправности мотора стеклоочистителя".
На данных транспортных средствах будет проверен и при необходимости заменен мотор переднего стеклоочистителя.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.