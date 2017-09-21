Кузен шведского короля намерен заняться виноделием в Крыму

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ЯЛТА, 21 сентября. /ТАСС/. Кузен шведского короля Карла XVI Густава, внук русской княжны Марии Павловны граф Ян Бернадотт планирует заняться виноделием на Крымском полуострове. Об этом сообщил журналистам в четверг в Ялте сам граф, прибывший в Крым с частным визитом и посетивший винодельческое предприятие "Массандра".
"Я здесь, чтобы познакомиться с крымским виноделием и выбрать вина для возможного проекта с "Массандрой". До этого мы занимались водочным брендом, сейчас рассматриваем возможности [развития виноделия] здесь, в Крыму", - сказал он.
Подробности об этом проекте стороны пока не озвучивают. Представитель графа уточнил ТАСС, что на данном этапе это "лишь идея". "Какой-то конкретики пока никто не знает", - сказал он.
Гендиректор "Массандры" Янина Павленко заявила журналистам, что готова обсудить с графом совместные проекты, но решения будет принимать управление делами президента РФ, в ведении которого находится винзавод. "Мы с удовольствием выслушаем все предложения со стороны графа, передадим их в управление делами президента, чтобы принять решение о возможном совместном сотрудничестве", - сказала она, добавив, что мощностей завода хватит, чтобы запустить с графом новую линейку вин.
Граф добавил, что, несмотря на санкции, намерен продвигать вина "Массандры" на европейских рынках. "Санкций я не боюсь", - сказал он.
Бернадотт родился в Швеции в 1941 году. Он является внуком принца Карла Вильгельма Людвига Шведского, герцога Зюдерманландского, и русской княжны Марии Павловны, внучки императора Александра II. В Европе он известен как винный эксперт и сомелье.