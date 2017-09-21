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Запуск первой очереди завода "Ямал СПГ" намечен на ноябрь 2017 года

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:59 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 21, сентября. /ТАСС

Глава Минэнерго РФ отметил, что его мощность составит 16,5 млн тонн

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РАБАТ, 21 сентября. /ТАСС/. Первая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена в ноябре 2017 года, сообщил в Рабате глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В этому году у нас запускается новый завод, который строит компания "Новатэк". Это грандиозная, масштабная стройка. В ноябре запустим первую очередь. Мощность его 16,5 млн тонн", - сказал Новак на встрече с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Королевства Марокко Азизом Рабахом.

О проекте

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

Ранее глава "Ямал СПГ" Евгений Кот заявлял, что основным потребителем СПГ, произведенным на заводе, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона - на них приходится 86% от всех заключенных контрактов.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).

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