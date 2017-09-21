ЦБ получит 75% в капитале Бинбанка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России в результате санации Бинбанка станет владельцем не менее 75% обыкновенных акций кредитной организации, говорится в материалах ЦБ.

"Временная администрация осуществляет размещение акций, номинальная стоимость которых должна соответствовать новому размеру уставного капитала. Эта дополнительная эмиссия приобретается Банком России, в результате чего Банк России становится акционером, владеющим не менее 75% обыкновенных акций", - говорится в материалах.

После окончания работы временной администрации права действующих акционеров восстанавливаются, при этом доля обыкновенных акций банка, которыми они продолжат владеть, не может превышать 25%. Но если капитал банка окажется отрицательным, то "действующие акционеры полностью утрачивают права собственности на банк", отмечает ЦБ.

Оздоровление займет до восьми месяцев

Финансовое оздоровление Бинбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора займет от шести до восьми месяцев и будет проходить в два этапа.

Первый этап займет от одного до трех месяцев, в течение которых будет работать временная администрация, которая оценит финансовое состояние банка и "при необходимости сформирует дополнительные резервы на возможные потери и осуществит переоценку имущества". "По итогам проведенной работы будет оценена величина собственных средств (капитала) кредитной организации и потребность их увеличения за счет средств ФКБС", - говорится в материалах.

В течение первого этапа полномочия исполнительных органов банка приостанавливаются, говорится в материалах: "Работа совета директоров и общего собрания акционеров продолжается, но их решения вступают в силу после согласования с временной администрацией".

Второй этап займет от трех до пяти месяцев, в течение которых будет утвержден план санации. Его будет осуществлять управляющая компания (УК) ФКБС. "На время работы временной администрации УК ФКБС приостанавливаются права акционеров, в том числе право на созыв общего собрания акционеров", - поясняет ЦБ.

В течение второго этапа также происходит допэмиссия акций банка, которая приобретается Банком России, в результате чего регулятор и станет владельцем как минимум 75% акций.

Суборды могут быть списаны

Согласно материалам регулятора, субординированные обязательства Бинбанка могут быть списаны, если по итогам проверки временной администрацией достаточность базового капитала банка опустится ниже минимальных значений.

"Не исключено, что по итогам проведенной работы достаточность базового капитала опустится ниже пороговых значений (5,125% и 2%), что повлечет за собой списание или конвертацию в акции субординированных требований, являющихся источником добавочного и дополнительного капитала. Списание и конвертация осуществляется в объеме, необходимом для достижения указанных значений базового капитала", - говорится в документе.

"По МСФО отчетности на 30 июня порядка 13 млрд руб. - гибридные инструменты капитала, которые могут быть списаны или конвертированы в акции по решению менеджмента банка или при снижении показателя достаточности капитала до пороговых значений. Данные средства были предоставлены акционерами банка и связанными с ними сторонами", - пояснила ТАСС аналитик S&P Анастасия Турдыева.

Списание проводится в отношении всех выпусков бумаг, если они не подлежат конвертации в акции, вне зависимости от того, когда эти требования образовались. Конвертация в акции может произойти после одобрения акционеров и внесения изменений в устав кредитной организации, говорится в материалах ЦБ.