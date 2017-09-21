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Отток средств из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд руб.

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:32 UTC+3

Все остальные банки группы не значительно влияют на ситуацию с ликвидностью, отметил зампред Банка России Василий Поздышев

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка, о санации которого в четверг объявил ЦБ РФ, составил в сентябре 56 млрд рублей, сообщил на брифинге зампред Банка России Василий Поздышев.

"В сентябре отток был 56 млрд рублей, это вклады физических и юридических лиц. Это у Бинбанка. Но в принципе все остальные банки группы не очень значительно влияют на ситуацию с ликвидностью, - сказал Поздышев.

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