Рогозин: РФ рассчитывает увеличить товарооборот с Кубой до $400 млн к концу 2017 года

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает по итогам 2017 года увеличить объем взаимной торговли с Кубой до $400 млн, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на заседании российско-кубинской межправительственной комиссии в широком составе.
"Российско-кубинский товарооборот в прошлом году вырос на 82%, а в текущем, еще не законченном году, на 61%. Такими темпами мы рассчитываем выйти на уровень $400 млн по итогам 2017 года", - сказал Рогозин.
Российская и кубинская стороны согласовали крупный проект строительства железных дорог на Кубе. Контракт может быть подписан до конца года.
"Считаю, что достигнутые результаты, выход на предконтрактную работу по железнодорожному проекту - это лакмусовая бумажка, демонстрация возможностей, потому что железная дорога - это жизнь", - отметил вице-премьер. "Воссоздание железных дорог на Кубе с помощью российских технологий позволит сделать очень многое с точки зрения проявления всей хозяйственной активности на Острове Свободы", - сказал Рогозин.
Говоря о поддержке приоритетных проектов, зампред правительства заметил, что речь идет и о сотрудничестве в сфере финансов, транспорта, авиастроения. Он поблагодарил своего кубинского визави по межправкомиссии Рикардо Кабрисаса за особое внимание к развитию бизнес-кооперации с российскими предприятиями.
"Согласовали крупный проект строительства железных дорог на Кубе. Контракт может быть подписан до конца года", - уточнил позже на своей страничке в Facebook Рогозин.