Калинин: Путин считает, что конфликт по "Сахалину-1" разрешили больше в пользу ExxonMobil

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что конфликт по "Сахалину-1" был урегулирован больше в пользу ExxonMobil, заявил журналистам участвовавший во встрече президента с представителями бизнеса глава "Опоры России" Александр Калинин.
Россия и ExxonMobil 12 сентября подписали мировое соглашение в рамках судебного разбирательства по разделу продукции по проекту "Сахалин-1".
"Владимир Владимирович [на встрече с представителями бизнеса] сказал, что, несмотря на американские санкции и возможность их ввода, как раз конфликт был урегулирован больше даже в пользу ExxonMobil", - сказал Калинин.
Минфин РФ и ExxonMobil подписали мировое соглашение в рамках судебного разбирательства по проекту 12 сентября.
Как сообщалось ранее, американская компания требовала от российских властей возместить переплаченный в размере $637 млн налог на прибыль по проекту "Сахалин - 1", где она является оператором и работает в партнерстве с "Роснефтью".
В проект "Сахалин - 1" входят несколько акционеров - "Роснефть", которая владеет 20%, ExxonMobil - 30%, японская Sodeco - 30% и индийская ONGC - 20%. Проект разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции и предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.