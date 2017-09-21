Минфин: повышение акцизов на 50 копеек не окажет значительного влияния на цены на бензин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Повышение акцизов на 50 копеек не окажет значительного влияния на цены на бензин, они будут колебаться в пределах инфляции. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы рассматривали возможные последствия для увеличения цен на нефтепродукты в результате увеличения акцизов. Мы предлагаем увеличивать акцизы постепенно с 1 января и с 1 июля по 50 копеек. То есть, это не будет существенно влиять на цены на бензин", - сказал Силуанов.

Он добавил, что, по оценкам Минфина, рост цен на бензин будет в целом соответствовать инфляционным ожиданиям.

Правительство 18 сентября рассматривало предложение Минфина повысить акцизы на топливо в 2018 году - на 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля. По словам Силуанова, эти средства будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, Калининграде и в целом в России. Повышение акцизов на топливо даст бюджету порядка 40 млрд рублей в 2018 году, подсчитали в Минфине.

Позже замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в беседе с журналистами предположил, что рост цен на бензин в России в следующем году будет близок к уровню инфляции, индексация акцизов на автомобильное топливо повлияет несущественно. В то же время начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин считает, что индексация акцизов на автомобильное топливо на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года может привести к повышению розничных цен на бензин более чем на 1 рубль.