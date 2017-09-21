Глава делегации КНР: китайцев в Архангельской области интересуют арктические туры

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Китайцев в Архангельской области интересуют туристические программы с арктической направленностью. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника департамента международного сотрудничества Государственного управления по делам туризма КНР Фэн Литао, возглавляющий делегацию представителей туриндустрии Китая, которая приехала в Архангельск для ознакомления с туристическим потенциалом региона.

"Туристический поток между нашими странами возрастает с каждым годом, и мы сейчас думаем: Москва, Петербург - это хорошо, но надо искать новые направления для наших туристов, в том числе и арктический туризм, поэтому мы и приехали. В нашей делегации представители крупных китайских турфирм, которые отвечают за новые маршруты, новые продукты для наших туристов. Они думают, что здесь есть большая перспектива и, я надеюсь, больше китайских туристов смогут посетить Архангельскую область", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Фэн Литао, они отметили несколько объектов в Архангельске, которые будут интересны китайским туристам. "Мы увидели памятник Ленину на площади, и мы узнали, что это последний памятник Ленину, возведенный в России - это так интересно. Мы видели памятник Петру I, и нам показали его на 500-рублевой купюре - это тоже очень интересно. Интересное место - водорослевый комбинат, я не ожидал", - сказал глава китайской делегации.

Как пояснила ТАСС начальник отдела развития туризма министерства культуры Архангельской области Анна Тютрина, регион представил различные виды турмаршрутов, разработанные для туристов из КНР.

"Мы представили программу для массового туриста и подготовили ряд эксклюзивных туров, индивидуальных туров с использованием вертолетов, с использованием ледоколов, чтобы показать наши арктические территории. Мы надеемся, что участие Государственного управления в сфере туризма КНР - федерального уровня, непосредственно их участие и интерес к нашим арктическим территориям, будет способствовать развитию нашего сотрудничества и количество китайских групп увеличится", - сказала Тютрина.

Сувениры и мастер-классы

Фэн Литао отметил, что помимо достопримечательностей, необходимы и другие составляющие программ. "Для туристов, кроме экскурсий, очень важный момент: что можно купить в этом месте, - привел он для примера продукцию из водорослей. - У вас есть все для развития туризма".

При этом он подчеркнул, что при том, что заинтересоваться этим направлением могут многие, большое расстояние до Русского Севера означает, что это будет туризм не для каждого. "Нужны подготовленные туристы, которые бы знали, что здесь не так тепло, как на юге. Будет определенный поток туристов", - сказал он.

"Их очень интересует природа, экология, необычные продукты с точки зрения гастрономии, интерактивные программы, в которых они могли бы поучаствовать. Наши русские забавы и различные мастер-классы их очень интересуют", - сказала Тютрина.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, развитию сотрудничества Архангельской области с Китаем в сфере туризма может помочь внедрение программы "China Friendly" в гостиницах Архангельска. Это программа призвана создать комфортную среду пребывания для китайских туристов и направлена на продвижение российского турпродукта на международном рынке.