Мониторинговый комитет ОПЕК+ в пятницу обсудит ограничение добычи в Ливии и Нигерии

ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда других стран о сокращении добычи нефти планирует в пятницу на заседании в Вене обсудить ограничение добычи нефти в Ливии и Нигерии. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это мы с ними обсудим", - сказал министр, отвечая на вопрос, какой порог добычи нефти в Ливии может быть достигнут в рамках сделки ОПЕК+.

Отвечая на вопрос, будет ли это обсуждаться на встрече 22 сентября, он сказал: "Да".\

Он напомнил, что Нигерия обещала стабилизировать добычу на уровне 1,8 млн баррелей в стуки, которого она пока еще не достигла. "У них (в Нигерии - прим. ред.) волатильная добыча. Мы заинтересованы в том, чтобы они больше 1,8 млн не добывали хотя бы до конца действия соглашения", - сказал Новак. Он отметил, что потолок добычи для Ливии как раз и будет обсуждаться в пятницу на заседании.

В пятницу в Вене пройдет пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+. Министры подведут итоги исполнения сделки за август и восемь месяцев. В августе этот показатель составил 116%, сообщил в четверг Новак. Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые исключены из соглашения. Для этого во встрече комитета впервые примут участие министр Нигерии Эммануэль ибе Качикву и глава ливийской NOC Мустафа Саналла.

Накануне министры обсудили эти вопросы за ужином в одном из палаццо Вены.