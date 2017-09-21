Мониторинговый комитет ОПЕК+ в пятницу обсудит ограничение добычи в Ливии и Нигерии

"Амкар" разгромил "Факел" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 21:37
Минспорт: Франция пропустит ОИ-2018, если спортсменам не гарантируют безопасностьСпорт 21 сентября, 21:24
Промоутер: боксер Ковалев, как и обещал, завершил карьеру УордаСпорт 21 сентября, 21:06
Действующий обладатель Кубка России "Локомотив" выбыл из розыгрыша турнираСпорт 21 сентября, 21:06
В здании ТАСС произошло небольшое задымление из-за короткого замыканияПроисшествия 21 сентября, 21:05
Шишханов заявил о готовности передать свою долю в Бинбанке за рубльЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:26
Суд Украины оштрафовал российскую авиакомпанию Nordwind на $380 тыс. за полеты в КрымЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:21
Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда других стран о сокращении добычи нефти планирует в пятницу на заседании в Вене обсудить ограничение добычи нефти в Ливии и Нигерии. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Это мы с ними обсудим", - сказал министр, отвечая на вопрос, какой порог добычи нефти в Ливии может быть достигнут в рамках сделки ОПЕК+.
Отвечая на вопрос, будет ли это обсуждаться на встрече 22 сентября, он сказал: "Да".\
Он напомнил, что Нигерия обещала стабилизировать добычу на уровне 1,8 млн баррелей в стуки, которого она пока еще не достигла. "У них (в Нигерии - прим. ред.) волатильная добыча. Мы заинтересованы в том, чтобы они больше 1,8 млн не добывали хотя бы до конца действия соглашения", - сказал Новак. Он отметил, что потолок добычи для Ливии как раз и будет обсуждаться в пятницу на заседании.
В пятницу в Вене пройдет пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+. Министры подведут итоги исполнения сделки за август и восемь месяцев. В августе этот показатель составил 116%, сообщил в четверг Новак. Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые исключены из соглашения. Для этого во встрече комитета впервые примут участие министр Нигерии Эммануэль ибе Качикву и глава ливийской NOC Мустафа Саналла.
Накануне министры обсудили эти вопросы за ужином в одном из палаццо Вены.