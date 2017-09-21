"Нафтогаз": Украина к 2030 году может возобновить закупки газа у РФ

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Украина к 2030 году может столкнуться с необходимостью импортировать газ и нефть из России. Такое мнение выразил в четверг коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Мы видим очень негативные тенденции. Возвращаются какие-то схемы... Есть риск, что все вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть", - цитирует его издание "Новое время".
По мнению Витренко, отсутствие устойчивой системы развития приведет к возврату к старой "олигархической" схеме.
"Возвращение к олигархической системе - это базовый, к сожалению, сценарий. Очень мало стран из этой модели вырывались", - добавил он.
Напрямую из России Киев перестал закупать газ с ноября 2015 года и импортирует тот же российский газ из Евросоюза по реверсной схеме, но по более высокой цене. Принятая в стране энергетическая стратегия "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" предусматривает отказ от импорта российского газа в период до 2035 года.