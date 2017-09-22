Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду на Балтийском заводе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Первый в серии атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь", который предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути, спустят на воду на "Балтийском заводе - Судостроение" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба завода.

"22 сентября 2017 года на Балтийском заводе состоится спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь", - говорится в сообщении.

Первый серийный атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 был заложен в мае 2015 года, срок сдачи - 2020 год. По контракту с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг". Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов в Арктике, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы, оказания помощи судам и спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде.

Атомоходы проекта 22220 будут оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире.

Ранее Росатом сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация просила перенести сроки ввода головного ледокола "Арктика" с 2017 года на более поздний срок. В Росатоме заявили, что задержка с вводом в эксплуатацию "Арктики" не приведет к проблемам с доставкой грузов по Северному морскому пути. В Кремле также не считают перенос сроков ввода ледокола "Арктика" критическими.